Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor

Hollywood'un efsane çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki iplerin tamamen kopması çocuklarına da yansıdı. Çiftin en büyük oğlu Maddox da babasının soyadını kullanmayı bıraktı. Annesinin yeni filmi Couture'da yardımcı yönetmen olarak görev alan Maddox jenerikten "Pitt" soyadını çıkartarak babasına karşı alınan cepheye son halkayı ekledi.

"PİTT"İ TAMAMEN SİLDİ

Fransa'da gösterime giren Couture filminde yardımcı yönetmen olarak çalışan 24 yaşındaki Maddox, profesyonel hayatında radikal bir karar aldı. Filmin jeneriğinde ve yapım notlarında adı artık sadece Maddox Jolie olarak geçiyor. Bu durum, Maddox'un daha önceki projelerinde kullandığı "Jolie-Pitt" soyadından tamamen vazgeçtiğini kanıtladı.

KARDEŞLER ARASINDA SOYADI DOMİNOSU

Maddox, babasının soyadından uzaklaşan tek çocuk değil. Çiftin 6 çocuğundan üçü daha önce benzer bir adım atmıştı.

Shiloh 18 yaşına girer girmez yasal yollara başvurarak adını resmen Shiloh Jolie yaptı. Avukatı, bu kararın "acı verici olayların ardından" alındığını belirtti.

Zahara eğitim gördüğü kolejde kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanıtarak babasının soyadını kullanmadığını açıkça gösterdi.

Vivienne de annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalinin programında sadece Vivienne Jolie olarak yer aldı.

Maddox aynı yolu izleyip Brad Pitt'i silen dördüncü çocuk oldu.

ÜNLÜ OYUNCU İÇİN "YIKICI" BİR TABLO

2016 yılında başlayan ve 2024 sonlarında kesinleşen boşanma davası, çocukların babalarıyla olan bağını kopardı. Yakın çevresine göre 61 yaşındaki Brad Pitt, çocuklarının soyadını bırakmasından dolayı büyük bir üzüntü içinde. Pitt'e yakın bir kaynak, "Çocuklarını kaybettiğinin hatırlatılması Brad için hiç kolay değil, onları çok seviyor ve özlüyor" ifadelerini kullandı.