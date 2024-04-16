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Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin canlı yayında elbisesi koptu

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Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin elbisesi 'American Idol' programının canlı yayınında Roman Collins'in performansı sırasında elbisesinin azizliğine uğradı.

"BU ŞARKI ELBİSEMİ PATLATTI"

James Brown'ın "It's a Man's Man's Man's World" şarkısını söyleyen Roman'ın performansı sonrası Perry'nin elbisesi yırtıldı. Programın sunucusu Ryan Seacrest, Perry'nin elbisesi mücadele ettiğini fark edince, "Katy, kendine zarar verme!" diye uyardı. Perry ise, "Bu şarkı elbisemi patlattı... sanırım bu bir kadının dünyası!" diye bağırdı. Diğer jüri üyeleri Luke Bryan ve Lionel Richie şaşkına dönerken, Luke, "Reyting, reyting, reyting!" diye espri yaptı.

Olaylar biraz yatıştıktan sonra, Luke Bryan, Roman'a, "Gerçekten tavanı uçuracak bir yeteneğin var..." dedi. Perry hızlıca araya girerek, "Veya bir üst!" şeklinde espri yaptı.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin canlı yayında elbisesi koptu, şarkıcı masanın altına saklanmak zorunda kaldı

PROGRAMA VEDA EDECEK

Uzun zamandır programda yer alan şarkıcı, bu sezonun kendisi için son olacağını açıkladı. Katy, "Idol'u çok seviyorum. Amerika'nın kalbiyle bağlantı kurmamı sağladı ama kendi ritmimi hissetmem gerekiyor" diyerek dünyayı gezip yeni müzikler getirme arzusunu dile getirdi.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin canlı yayında elbisesi koptu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

American Idol Katy Perry Televizyon Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Arman Usa:

I wonder would that song would break my zipper:)))

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Cem Demirkaya:

Eeeeeeeee bu haberin insanlığa anlattığı nedir şimdi ??

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