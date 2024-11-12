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Amerikalı oyuncu Megan Fox, hamile olduğunu duyurdu

Amerikalı oyuncu Megan Fox, hamile olduğunu duyurdu
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Haberler
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Amerikalı oyuncu Megan Fox, sosyal medya üzerinden hamile olduğunu duyurdu. 37 yaşındaki Fox, pozitif gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak büyüyen hamile karnını bir fotoğraf çekiminde sergiledi. Bu yılın başlarında Machine Gun Kelly'nin müzik videosunda hamile görüntüsüyle dikkat çeken Fox, bu mutlu haberi, geçen yıl yaşadığı düşük hikayesini anlattığı kitabının yayımlanmasından sonra verdi. Megan'ın, eski eşi Brian Austin Green'den üç oğlu bulunuyor.

Amerikalı oyuncu, mutlu haberi 21 milyon takipçisiyle paylaşmak için sosyal medyaya geri döndü.

37 yaşındaki Fox, pozitif gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" dedi.

Megan, büyüyen hamile karnını farklı tarzda yeni bir fotoğraf çekiminde sergiledi.

Çekimde tamamen çıplak poz veren oyuncu, siyah boyaya bulanmış halde, bir eliyle göğsünü diğer eliyle karnını tutarken görüntülendi.

Megan, bu yılın başlarında Machine Gun Kelly'nin "Lonely Road" müzik videosunda hamile görüntüsüyle dikkatleri çekerek hamilelik söylentilerine neden olmuştu.

Bu mutlu haber, Megan'ın geçen yıl yayımlanan "Pretty Boys Are Poisonous" adlı kitabında yaşadığı düşükten bahsetmesinin ardından geldi.

MGK, Billboard Müzik Ödülleri'ndeki performansını Megan ve "doğmamış çocuklarına" ithaf etti.

Megan'ın, eski eşi 50 yaşındaki Brian Austin Green'den Noah, Bodhi ve Journey adında üç oğlu bulunuyor.

2022'de Megan ve MGK, zümrüt ve pırlanta karışımı göz alıcı bir yüzükle nişanlandıklarını duyurmuştu.

Megan ve MGK, 2020'den beri inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyor.

Çiftin, "Midnight in the Switchgrass" filminin çekimleri sırasında tanıştığı bildirildi.

Megan, aldatma ve ayrılık söylentileriyle gündeme gelen çalkantılı ilişkilerini şiirinde şöyle anlattı:

"Bana bilerek zarar vermeyeceğini, sadece daha iyi bilecek kadar genç olmadığını söylüyorsun ama taksirle adam öldürme ile cinayet arasında ne fark var ki? Sonuçta ben her türlü ölüyüm - 32 yaşındaki narsist suçlarını haklı çıkarıyor."

Amerikalı oyuncu Megan Fox, hamile olduğunu duyurdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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