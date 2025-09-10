Haberler

Alya ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Soluğu karakolda aldılar

Oyuncu Yılmaz Kunt ile şarkıcı Alya, ev işlerine yardımcı olarak gelen kadının hırsızlık yapmasıyla büyük şok yaşadı. Çiftin Rolex saatini ve nakit parasını çalan kadın kayıplara karışırken, ünlü çift şikayetçi oldu.

Oyuncu Yılmaz Kunt ile şarkıcı Alya, evlerinde yaşadıkları hırsızlık olayıyla sarsıldı. Ev işlerine yardımcı olarak gelen kadının, çiftin evinden bir adet Rolex saat ve bir miktar nakit para çalarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayın ardından çiftin şikâyetçi olduğu ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Ünlü çiftin evinde yaşanan hırsızlık olayı gündeme bomba gibi düştü. Edinilen bilgiye göre, ev işlerine yardımcı olarak gelen bir kadın, çiftin evinden değeri yüksek bir adet Rolex saat ile bir miktar nakit parayı alarak ortadan kayboldu.

Yılmaz Kunt, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Evimizden Rolex saatimiz ve paramız çalındı. Yardımcı kadın yaptı. Şikâyetçi olduk, ifade verdik. Gecemizi gündüzümüzü bu işle uğraşarak geçiriyoruz."

Olayın ardından Alya ve Yılmaz Kunt'un yaşadığı güven kaybı ve psikolojik sarsıntı dikkat çekti.

