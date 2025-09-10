Altunsaray'ın türküleri, Çağrı'nın klarnetiyle buluştu

Kayseri'de sahne alan müzisyen İsmail Altunsaray ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde İsmail Altunsaray sazıyla, Serkan Çağrı klarnetiyle binlerce kişiyle buluştu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki konsere akın eden Kayserililer, zaman zaman hareketli türkülerle coşarken, bazı şarkılarda da duygulu anlar yaşadı.

"Sen Benimsin", "Kesik Çayır", "Bahçe Duvarından Aştım" gibi sevilen türküleri seslendiren Altunsaray'a sahnede klarnetin büyük ustası Serkan Çağrı eşlik etti. Çağrı, Ferdi Tayfur'u anarak, merhum sanatçının "Ben de Özledim" ve "Emmoğlu" şarkılarında sergilediği solo performansıyla da büyük alkış aldı.

Eşinin de Kayserili olduğunu belirten Çağrı sahnede yaptığı konuşmada, "Ben sizin eniştenizim. Kültür Yolu Festivali'nin buraya çok yakıştığını düşünüyoruz. İnşallah uzun yıllar aynı güzellikte devam eder. Emeği geçen herkese güçlü bir alkış gönderelim" dedi.

Altunsaray ise "Bizlere sizlerle buluşma şansı verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ