Alpaslan Özmol, 'öldü' haberleriyle ilgili yasal işlem başlatacak

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında yapılan 'öldü' haberleriyle ilgili harekete geçti. Instagram hesabından avukatıyla olan fotoğrafını paylaşan Özmol, 'Hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır' dedi.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında yapılan 'öldü' haberleriyle ilgili harekete geçti.

Instagram hesabından avukatıyla olan fotoğrafını paylaşan Özmol, "Hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" dedi.

Bir açıklamasında 'öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin" demişti.

Geçtiğimiz günlerde de Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapılmış, söylenti Twitter'da yayılmıştı.