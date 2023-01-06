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Alkollüyken polis çevirmesine takılan Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi

Magazin Haberleri

Eşiyle eğlenmeye çıkan şarkıcı Berkay Şahin, alkollü bir şekilde trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflememek için polisle tartıştığı ileri sürülen şarkıcı, 2 yıl trafikten men edildi.

Daha önce de alkollüyle olaylara karışan iki çocuk babası şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıktı. Mekanda alkol alan şarkıcı, o halde direksiyon başına geçti. Maslak'ta polis çevirmesine takılan Şahin'in olay çıkardığını iddia edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, seyir halindeyken polisleri gören şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve o görüntülerin emniyette bulunduğu söylendi. Şarkıcı, alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten men edildi. Şarkıcı ve eşinin aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.

Alkollüyken polis çevirmesine takılan Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda da alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalanan şarkıcı, "Alkollü araç kullanmam çok saçma. Büyük hatalıyım zaten ama kısa mesafe sürdüğüm için sıkıntı yok" demişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Berkay Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Ben ve sen:

Bukadarmi ? Bence cok az. Bence yuksek miktarda para cezasi eksik

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Ütopik Yorumcu:

hiç sevmiyorum şu zibidiyi ya 2 sene güzel ceza bir de para cezası tebrikler ikramiye kazandınız

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Turgay Söyler:

asgari ücreti beğenmeyenler adamın mahkemede hakime verdiği gelirin ne kadar sorusuna asgari ücret cevabı yani asgari ücret alanlar bu ülkede böyle arabalara bine biliyor demekki

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