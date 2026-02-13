Haberler

Alizade'den Beren Saat'e gönderme

Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Beren Saat'in dün yayımlanan yeni şarkısı müzik dünyasında tartışma yarattı. "Capitalizoo" adlı çalışmasıyla dikkat çeken Saat'e, Azerbaycanlı rapçi Alizade'den eleştiri geldi.

  • Rapçi Alizade, Beren Saat'in şarkısına yanıt olarak 'Beren Saat abla, şarkı yapma, ben de Bihter olmak istiyorum' dedi.
  • Beren Saat, 'Hatırla Sevgili', 'Aşk-ı Memnu', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'İntikam' gibi dizilerde rol aldıktan sonra müzik kariyerine başladı.
  • Beren Saat, 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile evlidir.

Ünlü oyuncu Beren Saat, 'Capitalizoo' adlı şarkısıyla dikkat çekerken müzik sektöründen de eleştiri topladı. Rapçi Alizade Beren Saat'e gönderme yaparken Aşk-ı Memnu dizisine atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

Alizade Beren Saat'in şarkısıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Beren Saat abla, şarkı yapma, ben de Bihter olmak istiyorum. Abla, kendine gel, sen Bihter'sin. Kenan Doğulu'ya kafanı karıştırmasına izin verme."

Alizade'den Beren Saat'e gönderme

Beren Saat, "Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "İntikam" başta olmak üzere birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra müzik dünyasına adım attı. 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile evli olan Saat, ilk şarkısını yayımlayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ahlaksızlık dip yapmış güzel ülkemde

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var

Göçmenlerin geleneği ülkeye kabusu yaşattı! Artık 6 bin TL cezası var
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"