Alişan "Millet İttifakı kazanırsa, Türk vatandaşlığından beni çıkarın" dediği iddiasına ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Alişan sosyal medyada hakkında çıkan "Millet İttifakı iktidara gelirse, beni Türk vatandaşlığından çıkarın" dediği iddiasına ateş püskürdü. Ünlü isim, iddiayı yayan hesapla ilgili ağır ifadeler kullandı.

Seçime sayılı günler kala sosyal medyada ünlü isimler hakkında ortaya atılan iddialar gündeme damga vuruyor. Bu iddialardan nasibini alan son isimlerden biri de Alişan.

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bir kullanıcı Alişan'ın "Millet İttifakı iktidara gelirse, beni Türk vatandaşlığından çıkarın" dediği iddiasını ortaya attı. İddia birçok hesap tarafından paylaşıldı.

ALİŞAN PAYLAŞIMA SERT ÇIKTI

Alişan, hakkında çıkan asılsız iddialar karşısında söz konusu paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı kendisinin söylediği iddia edilen sözler karşısında sakinliğini koruyamadı.

"KİME DEMİŞİM BUNU?"

Paylaşımı yapanlara sert çıkan Alişan, ağır sözlerle duruma tepki gösterdi. Ünlü isim; "Gerçekten ş.., a.., haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız.. Kime demişim bunu?? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim.. Benim Sn. Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir.. Bunu da söyleyeyim." dedi.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN AĞIR SÖZLER

Daha sonra iddiayı yaydığını iddia ettiği hesabı ifşa eden Alişan, hızını alamayıp hesap hakkında ağzını bozdu. Ünlü şarkıcı "P.., benim vatanım belli, oğlum senin vatanın neresi ş...." dedi.