Alina Boz'dan Yeni Proje Açıklaması - Haberler

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Alina Boz'dan Yeni Proje Açıklaması

Snob Magazin - Magazin
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Alina Boz'dan Yeni Proje Açıklaması

'Bandırma Füze Kulübü' adlı sinema filmi çeken genç yetenek Alina Boz, tek başına alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Güzel oyuncu Alina Boz önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Güneşli havayı fırsat bilen Boz, AVM'de kaldığı süre boyunca önce alışveriş yaptı ardından ise yemeğe geçti. Henüz tatil planı olmadığını söyleyen Alina Boz; "Yoğun çalışıyorum. Yeni projelerim var ama şu an açıklayamam. Yakın zamanda sürpriz işlerle sevenlerimin karşısında olacağım. Bana tatil yok iş var" dedi. Alina Boz'un her zaman görülenden farklı tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

Alina Boz'dan Yeni Proje Açıklaması

Snob Magazin / Magazin

alışveriş, Alina Boz, Güneşli, Magazin, Haberler

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