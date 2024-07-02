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Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü

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Uzun yıllar sunduğu Kelime Oyunu yarışmasıyla hafızalara kazınan Ali İhsan Varol, Alfapetek adlı yarışmayla ekranlara döndü.

2009 yılından beri Kelime Oyunu yarışmasıyla adından söz ettiren Ali İhsan Varol, yepyeni bir yarışmayla ekrana döndü. Varol'un yeni yarışması dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

HIZLI CEVAP VEREN KAZANACAK

Başarılı sunucu, TV100 ekranlarında Alfapetek isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Programda yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular soruluyor. Soruya hızlı cevap verenin kazandığı yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. Varol, yeni yarışmasını da çektiği eğlenceli bir videoyla takipçilerine duyurdu. Ünlü ismi ekranlarda görmeyi özleyen birçok hayranı paylaşıma "Enerjini özlemişiz" yorumunu yaptı.

Ali İhsan Varol'un ayrıldığı Kelime Oyunu'nun sunucu koltuğuna da sevilen oyuncu İbrahim Selim oturmuştu.

Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

ARSLANOĞLU Hakan:

Ali İhsan Varol önceki Kelime oyunu yarışmasında en çok güldürdüğü yarışmacının "Gelinin promosyonu nedir" sorusuna verdiği cevaptır. Gülmek isteyen o videoyu İzleyebilir.

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Erkan SEZGİN:

Baldız

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