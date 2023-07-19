Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı? Benzerliği duyunca "Yok artık" diyeceksiniz

Duygusal hikayesi ile son dönemlerde dilden dile dolaşan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şarkının orijinali ve çalıntı olduğu iddia edilen film müziği arasındaki benzerlikler üzerinde tartışmalar sürüyor.

Son dönemlerin hit şarkısı olan söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait olan ' Ali Cabbar' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

O FİLMDEN ALINTI MI YAPTI?

İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyonuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek henüz bir açıklama yapmadı.

ALİ CABBAR KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayanAli Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...