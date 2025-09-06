Haberler

Aleyna Tilki'nin Konseri Yağmur ve Elektrik Tehlikesi Nedeniyle İptal Edildi

Alaşehir'de binlerce hayranının toplandığı Aleyna Tilki konseri, sağanak yağmur ve elektrik kaçağı tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kalabalık alandan ayrılmadı, ancak güvenlik nedeniyle konser iptal edildi.

Binlerce hayranının doldurduğu meydanda sahneye çıkamayan Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik kaçağı tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurtuluş etkinlikleri kapsamında sahne alması planlanan Aleyna Tilki konseri, sağanak yağmur ve elektrik arızası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede binlerce kişinin saatler öncesinden toplandığı konsere, Aleyna Tilki'nin anons edilmesiyle birlikte yağmur bastırdı. Kısa süreliğine sahneye çıkan sanatçı, elektrik kaçağı riski nedeniyle geri indirildi.

Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında meydanı dolduran kalabalık alandan ayrılmadı. Ancak elektronik cihazların yağmurdan etkilenmesi üzerine teknik ekip, can güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti.

Hoparlörlerden yapılan anonsla konserin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bazı izleyiciler kararı protesto etse de, çoğu vatandaş güvenlik nedeniyle alınan kararı yerinde bulduklarını dile getirdi.

İzleyenler esprili bir şekilde "Aleyna Tilki yağmur getirdi" yorumunu yaptı. - MANİSA

