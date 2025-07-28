Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf: Bir anda evlenip çocuk doğurabilirim

Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. "Sen Olsan Bari", "Cevapsız Çınlama", "Dipsiz Kuyum" ve "Nasılsın Aşkta?" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tilki, sahne performansının yanı sıra yaptığı özel hayat açıklamalarıyla da dikkat çekti.

"SEVGİLİ NASIL YAPILIR BİLMİYORUM"

Konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir kimseyle görüntülenmemesiyle ilgili soruya Tilki, şu yanıtı verdi, "Uzun zamandır yanımda birisini görmüyorsunuz çünkü ben öyle birisi değilim. Lise yıllarında, sevgilimle gezeceğim yaşlarda çalıştığım için, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ben el ele tutuşup biriyle gezecek birisi değilim." Tilki'nin bu sözleri, sahne ışıklarının ötesinde yaşamına dair ipuçları verirken, devamında yaptığı çıkış ise şaşkınlık yarattı.

"HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ BİRİYLE EVLİLİK YAPABİLİRİM"

Sözlerine devam eden Aleyna Tilki, ani kararlar alabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı, "Ama hiç yanımda görmediğiniz bir kişiyle bir anda evlenip çocuk da doğurabilirim."