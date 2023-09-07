Aldatmak Dizisi İkinci Sezonuyla Başlıyor

Geçen sezon yaşanan olayları hatırlamak için dizinin sosyal medya hesaplarında bir video yayınlandı. Yeni sezonda Güzide'nin hikayesi daha da zorlu bir hale geliyor. İkinci sezonda diziye yeni oyuncular da katılıyor. Akıllardaki soru işaretlerinin cevap bulacağı ve tahmin edilemeyecek gelişmelerin yaşanacağı Aldatmak, bu akşam ATV'de başlıyor.

Geçen sezon Aldatmak'ta neler yaşandığını hatırlamak için dizinin sosyal medya hesaplarında bir video yayınlandı. Yalanlar, ihanetler, hayal kırıklıkları ve güç savaşlarının etrafında ayakta durmaya çalışan Güzide'nin hikayesi yeni sezonda daha da zorlu bir hale geliyor. İlk sezondaki heyecan fırtınasına ara vermeden devam eden Aldatmak yeniden nefes kesmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Aras Aydın, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken ve Nursel Köse'nin yer aldığı diziye ikinci sezonda Berkay Ateş, İlayda Çevik ve Alize Gördüm dahil oldu.

Akıllardaki soru işaretlerinin cevap bulacağı ve tahmin edilemeyecek yeni gelişmelerin yaşanacağı Aldatmak ikinci sezonuyla bu akşam ATV'de başlıyor.