Albümün Gelirini Öğrencilere Burs Olarak Verecek

Ürettiği şarkılarla birlikte gençlere bir yıl burs veren Erdem Genç, yeni şarkılarında da gençlere burs vererek onlara destek olmayı devam edeceğini belirtti. Genç şarkıcı, kısa bir zaman sonra "Nerelerdesin" adlı bir albüm üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Genç, albümün tüm gelirlerini ise öğrencilere burs olarak vereceğini açıkladı. İşte detaylar...

Çocuk yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Erdem Genç, iş hayatına adım attığında da müzikten kopmadı. İşini ve müziği birleştirerek iş dünyasının en çok eğlendiren şirketlerinden birini kurdu. Yoğun iş temposuna rağmen çocukluk aşkı müzikten asla kopmayan Genç, ilk albümü Motivasyon'u 2019'da yayınladı, konserler verdi.

Bugün ise "bir dizi rock cover" projesiyle karşımızda. Sevilen şarkıların yeniden aranje edilip daha sert bir soundla kaydedildiği ve stüdyo canlı performansıyla kliplendirildiği bu projede ilk şarkı Tarkan'ın Geççek'i oldu.

POPÜLER ŞARKILARIN COVER'LARI

Tarkan'ın 65 milyon izlenmeyi aşan Geççek şarkısını rock formatına çeviren Genç, Hadise'nin Hay Hay, Sefo'nun Bilmem mi, Sura İskenderli'nin Ee Daha Daha Nasılsınız, Serdar Ortaç'ın Poşet, Zeynep Bastık'ın Yalan şarkısını ve daha birçok popüler şarkıyı rock'a çevireceğini belirtti.

ÖĞRENCİLER İÇİN SÖYLEYECEK

Ürettiği şarkılarla birlikte gençlere bir yıl burs veren Genç, yeni şarkılarında da gençlere burs vererek onlara destek olmayı devam edeceğini belirtti. Genç şarkıcı, kısa bir zaman sonra "Nerelerdesin" adlı bir albüm üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Genç, albümün tüm gelirlerini ise öğrencilere burs olarak vereceğinin müjdesini verdi. Genç, "Hepimizin öğrencilik yılları zor geçmiştir. Özellikle ekonomik zorluğun yaşandığı bu dönemde öğrenci kardeşlerimize elimizi uzatmamız gerektiğini farkındayım. Ben de çok yakın zamanda çıkacak olan "Nerelerdesin" albümümün tüm gelirini öğrenci kardeşlerime bağışlayacağım" diye konuştu.

"UMARIM BEĞENİRLER"

Özellikle son dönemde iptal edilen festivallerden duyduğu üzüntüyü belirten Genç neden bu şarkıyı seçtiklerini şöyle anlattı: "Geççek şarkısının sözel sertliğinin müzikle yeterince uyumlanmamasına içimiz elvermedi ve biz de bir yorumlayalım dedik. Geççek şarkısı artık daha sert bir şekilde dinleyicilerin beğenisine sunduk. Umarım bizim gibi dinleyiciler de beğenir."

Şarkıda klasik rock enstrümanları gitar, davul, bas yanında klavyeler de bulunuyor. Canavar Stüdyoları'nda kaydedilen klipte Erdem Genç'in bir heykeltıraşa tasarlattığı kurukafa şeklindeki mikrofon sehpası dikkat çekiyor.

Erdem Genç Hakkında

YTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Erdem Genç, Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama Yönetimi ve Özyeğin Üniversitesi'nde MBA eğitimi aldı. Şan eğitimini ise Pentagram grubu vokalisti Murat İlkan ve İTÜ Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi soprano Günay Acar ile tamamladı. İlk albümü Motivasyon, 2019'da Spicy Records etiketiyle yayınlandı ve Türkiye Gençlik Ödülleri'nde Yılın Umut Vadeden Rock Sanatçısı ödülü aldı.

Lise yıllarından beri müzik gruplarında yer alan Genç'in Dreams Have No Limits (Düşlerin Sınırı Yoktur) adlı bir de demo/EP kaydı bulunuyor. Erdem, Varillaz ve Ritmbox gruplarıyla perküsyon çalıp ritim atölyeleri düzenliyor. Ayrıca kişisel gelişim ve edebiyat alanlarında yayınlanmış dört kitabı bulunuyor. Bunun dışında Türkiye'nin En Başarılı Genci, Yılın Genç Girişimcisi gibi ödüllerinde sahibi.