Akşehir Belediyesi TSM korosundan konser

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin kültürel ve sosyal çalışmaları çerçevesinde belediye bünyesinde oluşturulan ve Akşehir Belediyesi Bando Şefi Alpay Batu eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korosu bir konser verdi.

Akşehir Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziği korosu seçme eserleri seslendirdi. Uşşak, Nihavent, Muhayyer Kürdi, Rast ve Hüzzam makamlarında eserlerden oluşan konserde, 16 solo 10 koro Türk Sanat Müziği eseri koristler tarafından seslendirildi. Her meslek grubundan katılımın olduğu koronun performansı dinleyicilerden alkış aldı.

Konsere; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA