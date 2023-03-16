Akrep sokması sonucu Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy sessizliğini bozdu: Saçma ve haksızlık

Yasak Elma dizisinden senaryo gereği akrep sokması sonucu ölerek ayrılan Bekir Aksoy, katıldığı canlı yayında sahneyle ilgili konuştu. Senaryo geldiğinde yapım ekibiyle sahneyi tartıştığını söyleyen Aksoy, "Ölüm şekli bana çok saçma geldi. Bunu belirterek yapım şirketiyle de baya tartıştık. Bu şekilde ölmem hem bana hem de diziye haksızlık" dedi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu ve Handan Kılıç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol alan Bekir Aksoy, senaryo gereği akrep sokması sonucu ölerek diziye veda etti. Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Aksoy, dizideki ölümüyle ilgili konuştu.

"HEM DİZİYE HEM DE BANA HAKSIZLIK"

İstanbul'da çekilen bir dizide akrep sokması gereği ölmenin saçma olduğunu belirten Bekir Aksoy, "Senaryo geldiğinde bana çok saçma geldi. ben de sorguladım ve burada bu olmamalı diye söyledim. İstanbul şartların 500 senedir akrepten ölen olmamıştır herhalde. Yapım şirketiyle bu konuyu baya tartıştık. Alay konusu olabilir ama senarist böyle istedi. Akrep de navigasyon yüklüymüş gibi bana geldi. Diziyle anlaşma yaparak ne zaman ayrılacağımı hem yapım hem de ben bilmiyordum. Bu şekilde ölmem hem Yasak Elma dizisine hem de bana haksızlık" dedi.

"KARAKTERİN HER ŞEYİ BIRAKIP ESKİ HAYATINA DÖNMESİ DAHA AHLAKLI OLURDU"

"Engin" karakterinin daha farklı bir vedası olması gerektiğini söyleyen Bekir Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Ben zaten ölüyorum ama akrep çok güzel oynadı. Normalde diziyi izlemedim ama sonrasında merak ettiğim için açıp izledim. Türk dizilerinde iyi adamlar çok yaşamıyor, benim karakterim de iyiydi. Oynadığım karakter şoförlük yapan ve sonrasında parayı bularak zengin olan biriydi. Ben de ondan etkilenerek kabul etmiştim. Bana kalsa karakterin her şeyi bırakarak şoförlüğe geri dönmesi daha etik ve ahlaklı olurdu. Bu diziye de fayda sağlardı."