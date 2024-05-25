Üye Girişi
Haberler

Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da konser veren Ajda Pekkan, başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili yapılan çalışmalara sessiz kalmadı. Köpeklerin uyutulmasına tepki gösteren Pekkan, "Bizi de uyutsunlar o zaman" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Antalya Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Enerjisi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Pekkan, sokak köpeği sorunuyla ilgili de konuştu.

Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Hayvan sevgisiyle bilinen Ajda Pekkan da konserinde bu konuya değinerek "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabi ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman" dedi.

Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ajda Pekkan Antalya Hayvan Hakları Magazin Yaşam Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500

Yorumlar (4)

Üye:

Allah sıralı uykular versin inşallah

20
1
yanıtYanıtla
Ben bilmemm:

Sokak köpekleri için 100 milyon bağış yapın Sayın Ajda Pekkan... Sahneden konuşma ile maalesef olmuyor bu işler.

13
0
yanıtYanıtla
Benjamin Anonim:

Sizide yanında uyutabilirler.

5
0
yanıtYanıtla
SUNSET null:

22 yıldır ülkenin bir bölümü zaten uyku modunda.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title