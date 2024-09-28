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Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in kahkahalar atıp birbirlerine sarılarak havaya kaldırmaları dikkat çekti. O görüntüleri izleyenler "Cenazede olacak şey mi?" demekten kendini alamadı.

Bir dönem Türk sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından katılımın az olduğu cenaze törenine bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in birbirlerine sarılarak havaya kaldırıp kahkaha atmaları dikkat çekti.

Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesine son veda ederken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Calvin, anma töreninde yaptığı konuşmada "Annemin vefatından sonra kimse yanımızda durmadı. Sadece Allah ve değerli Türk devleti, Mevlüt Çavuşoğlu bizimleydi. Başka kimse yoktu" diyerek sitem dolu sözler sarf etti.

Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde ilginç anlar! Birbirlerini kucaklayıp havaya kaldırdılar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Yaşar Alptekin Ahu Tuğba Ahu Tuğba Magazin Yaşam Meriç

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Yorumlar (10)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

2 CAHİL sakallı

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131
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SEN BİLME:

gerçekten bunu haber mi yaptınız. sanki bütün cenazelerde ailesi dışında ağlayan varmış gibi.

105
8
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ENSON:

Bazen haber com da şarlatanlık yapıyor…

80
4
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

utanmaz arlanmazlar.yol bilmez adap bilmezler

19
38
yanıtYanıtla
Kayısıdiyarı:

gördüğüm rüyaların saçmalık seviyesi..

8
2
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Hasan Demirtas:

bir hayır hasanat işlemişler.kimin ne olduğunu nasıl bileceğiz.sevinçleri yerinde

3
0
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isa yatar:

Kim olursa olsun müşrik ve kâfirlerin cenazesine katılmayın

0
0
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israfil çengel:

Dahane olsun Bakanlar kurulu taziyelerimi kabul etsin Ahu Tuğbanın ne fonksiyonu varki .Devlet fazla bilesahiplendi.Yaşadığı yerde gömülecekti.

0
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Ömer Tokgöz:

Seve seve öldürdük sevincimi acaba

0
0
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