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Ahmet San'dan Ajda Pekkan'a olay sözler: Fransa starı olmak yerine parayı tercih etti

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Organizatör ve menajer Ahmet San Haber Bahane programında Gökhan Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Programda Ajda Pekkan ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. Dünya starı olamaması hakkında konuşan San, "Fransa starı olurken parayı tercih etti" açıklamasında bulundu. San, Pekkan'ın cilveli ve flörtöz bir karakter olduğunu da ekledi.

Konuk olduğu Haber Bahane programında Ajda Pekkan ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ahmet San, Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebini açıkladı.

"HER YERDE AJDA PEKKAN ŞARKISI ÇALIYORDU"

Ajda Pekkan'ın dünya starı olamaması hakkında konuşan Ahmet San, "Ajda Pekkan'a Elvis Presley ve bütün büyük Fransız şarkıcılarına beste yapan bir Amerikalı aşık olmuştu ve muhteşem bir şarkı vermişti. 1974'lerden bahsediyorum her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. O dönemin en büyük Fransız şarkıcılarından Enrico Macias, Olumpia'ya Ajda ile beraber çıkıyordu. Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediyesi'nden 6 aylık iş ve bilmem kaç aylık parasını peşin aldığı için bıraktı o pazarı" ifadelerini kullandı.

Ahmet San'ın Haber Bahane programında Ajda Pekkan için söyledikleri dikkat çekti: 'Ajda Pekkan, Fransa starı olmak yerine parayı tercih etti'

"AJDA'NIN HAYATI CİLVE"

Haber Bahane programının sunucusu Gökhan Kalaycıoğlu'nun, "Bir şekilde işve cilve dünyayı sarar, Ajda Pekkan'ı o yüzden hep mesafeli bulurum" yorumu üzerine Ahmet San," Ajda Pekkan da çok cilvelidir. Ajda'nın hayatı cilve, flörtöz bir karakterdir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Ajda Pekkan Ahmet San Magazin Haberler

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