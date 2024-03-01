Üye Girişi
Haberler

Ahmet Mümtaz Taylan'dan samimi açıklamalar

Güncelleme:

Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İyi bir eş olmadığını itiraf eden Taylan, sanat komiserliği hakkında da görüşlerini paylaştı.

Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan konuk olduğu 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İyi bir eş olmadığını itiraf eden oyuncu: "Üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak nokta benim. Hiçbir yere, hiçbir zaman kendimi o kadar ait hissetmedim. Ne anneme ne babama... Ne onların yaşadığı yerlere..."

Konu sanattan açılınca Ahmet Mümtaz Taylan "Sanat komiserliği yapmak iyi bir şey değil. 'O yapar, bu yapamaz', neye göre kime göre! Ayrıca sanatçılara, sanata ödev vermek biraz eski şeyler, yani biraz naftalin kokusu var bunlarda.

Asıl bir insanın yetenekleri, kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksekse onu durduramazsın. Biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulur" diyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ahmet Mümtaz Taylan Hakan Gence Yönetmen Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title