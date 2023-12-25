Ahmet Kaya'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya bir dönem Refah Partisine şarkı verdiği ortaya çıktı.

Yıllar önce ünlü gazeteci Savaş Ay'a verdiği röportajda Refah Partisi tarafından kullanılan şarkının hikayesini anlatan Kaya, şarkı için Necmettin Erbakan'dan bir ücret talep etmediğini de söyledi.

Telif ücreti almadan verdiği " Merhaba Sevgili Vatan" şarkısı o dönemde Refah Partisi tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Yağmur yağsın isterdim bu sabah

Merhaba soylu sevdam merhaba

Yağmur yağsın isterdim bu sabah

Merhaba soylu sevdam merhaba

İpil ipil düşşün betona

Merhaba sevgili vatan merhaba

İpil ipil düşşün betona

Merhaba sevgili vatan merhaba

Ve uçuk gece güvercini

Nazlı nazlı uçsun buluta merhaba

Bütün sabahların bu saati

En fazla sevdiğim vakit

Son kez merhaba