Ahmet Kaya'nın Refah Partisine verdiği şarkı ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın bir dönem Refah Partisine verdiği şarkı, yıllar sonra ortaya çıktı. Kaya, şarkı için Necmettin Erbakan'dan ücret talep etmediğini söyledi.
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya bir dönem Refah Partisine şarkı verdiği ortaya çıktı.
Yıllar önce ünlü gazeteci Savaş Ay'a verdiği röportajda Refah Partisi tarafından kullanılan şarkının hikayesini anlatan Kaya, şarkı için Necmettin Erbakan'dan bir ücret talep etmediğini de söyledi.
Telif ücreti almadan verdiği " Merhaba Sevgili Vatan" şarkısı o dönemde Refah Partisi tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldı.
İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:
Yağmur yağsın isterdim bu sabah
Merhaba soylu sevdam merhaba
Yağmur yağsın isterdim bu sabah
Merhaba soylu sevdam merhaba
İpil ipil düşşün betona
Merhaba sevgili vatan merhaba
İpil ipil düşşün betona
Merhaba sevgili vatan merhaba
Ve uçuk gece güvercini
Nazlı nazlı uçsun buluta merhaba
Bütün sabahların bu saati
En fazla sevdiğim vakit
Son kez merhaba