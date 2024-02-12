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Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, filmin gösterime girmemesi için yasal işlemler başlattı

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Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, Ahmet Kaya'nın filmi vizyona girmeden kaldırılması için yasal işlemler başlattıklarını duyurdu. Gülten Kaya Hayaloğlu, filmin sanatçıya ve sevenlerine bir hakaret olarak yorumladığını belirtti.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu filmin gösterime girmemesi için yasal işlemleri başlattıklarını duyurdu.

DurakMedya'da yer alan habere göre Ahmet Kaya'nın filmi vizyona girmeden kaldırılması için yasal işlemler başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, filmin sanatçıya ve sevenlerine bir hakaret olarak yorumladı. Gülten Kaya Hayaloğlu " Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına "film" demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu "kurmaca" kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz.

Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dahil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız.

"ARAMA MOTORLARINDAN EDİNİLMİŞ YANLIŞ BİLGİ KIRINTILARINDAN SENARYO ÜRETEBİLECEK KADAR AMATÖRLER"

Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere "Ahmet Kaya Filmi" gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız" dedi.

DİĞER FİLME DE DAVA AÇMIŞTI

Sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, geçtiğimiz yıllarda Ahmet Kaya'nın hayatını çeken yönetmen Gani Rüzgar Şavata'ya dava açmıştı. Kaya, herhangi bir projeye izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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