Ahmet Alp… ÇETİN ALP'İN OĞLUNDAN YENİ SİNGLE: "İKİ KORKAK"

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı çalgı bölümünde başlayan müzik yaşantısını uzun yıllar süren sahne çalışmalarıyla devam ettiren Ahmet Alp'in "İki Korkak" adını verdiği single çalışması DMC etiketiyle yayımlandı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Türkiye'nin başarılı aranjoru ve müzik adamı Emre Bayar tarafından yapılan, aynı zamanda pop akustik sound içeren "İki Korkak" şarkısının klip çekimleri İstanbul'un otantik ve mistik havasında olan Balat'ta gerçekleşti. Klibin yönetmenliğini Özgür Özen yaparken fotoğraf çekimleri Ahmet Ersoy tarafından dizayn edildi.

Oldukça duygu yüklü ve iddialı olan şarkıya ülkenin ileri gelen müzik insanları da destek verdi.

Ahmet Alp, "İki Korkak" şarkısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu şarkı, aslında hepimizin içinde olan bir korkuyu anlatıyor. Sevmekten korkmak, bağlanmaktan korkmak, kaybetmekten korkmak... Herkesin hayatında bir dönem yaşadığı bu korkuyu şarkıya yansıtmak istedim. Umarım dinleyiciler de şarkıyı kendileri için bir hikayeye dönüştürebilirler." dedi.