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Ahilik Temalı Kısa Film Yarışmasının Şampiyonu Denizli'den

Ahilik Temalı Kısa Film Yarışmasının Şampiyonu Denizli'den
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak' temalı kısa film yarışmasında, Denizli'den Emirhan İkiz birinci oldu. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak' temalı kısa film yarışmasının şampiyonu Denizlili lise öğrencisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak temalı kısa film yarışmasının düzenlendi. Yarışmada, Türkiye genelinden katılan öğrenciler Ahilik kültürünü ve meslek ahlakını sinema sanatı aracılığıyla yorumladı. 40 ilden öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşen yarışmanın ödül töreni, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi.

Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak konusunu en iyi anlatan, 'İki Yol' isimli filmi ile Denizli Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan İkiz oldu. Yarışma 1'incisi İkiz'in ödülünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil taktim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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