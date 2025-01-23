After Life'ın Brandy'si hayatını kaybetti! Acı haberi Ricky Gervais duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, sevilen dizi 'After Life'ta birlikte rol aldığı 13 yaşındaki köpek Anti'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Gervais, Anti'nin ardından yaptığı paylaşımda, "Üzücü bir haber. After Life'ta 'Brandy' oynayan 'Anti' öldü. 13 yaşındaydı ve çok iyi bir kızdı" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına "Ne harika bir kız. Şovun favori parçalarından biriydi", "Tonys'in hayatını birden fazla kez kurtardı", "En iyi köpek, hepsi gibi" yorumları yapıldı.

AFTER LIFE KONUSU

Mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiç kimseyi umursamayan Tony'nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını "süper güç" gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.