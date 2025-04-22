Afra Saraçoğlu'ndan radikal imaj değişikliği

Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından ekranlara kısa bir ara veren Afra Saraçoğlu, bu kez bambaşka bir değişimle gündeme geldi. Dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncu, hem kariyeriyle hem de özel yaşamıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Uzun süredir doğal kahverengi tonlardaki saçlarıyla tanınan Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda hayranlarını şaşırttı. Yeni imajını duyurduğu gönderide sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen başarılı oyuncu, kısa sürede sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerine girdi.

Hayranları tarafından "yeni bir proje mi geliyor?" soruları da beraberinde gelirken, Afra Saraçoğlu'nun bu değişiminin bir rol hazırlığı mı yoksa kişisel bir tercih mi olduğu merak konusu oldu.