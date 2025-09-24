Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçirdiği estetik müdahale ile yeniden gündemde. Yüz yağlarını aldırarak daha keskin ve belirgin hatlara kavuşan eski Victoria's Secret meleğinin yeni görünümü, sosyal medyada ve moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Moda dünyasının efsane isimlerinden, eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima, geçirdiği estetik müdahaleyle yeniden gündemde. Dünyaca ünlü Brezilyalı modelin yüzündeki son değişim, hem hayranları hem de moda çevreleri tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
DAHA KESKİN VE BELİRGİN HATLAR
Bir dönem dolgun yüz hatlarıyla hafızalara kazınan Lima'nın, artık çok daha ince ve keskin bir yüz yapısına sahip olduğu görülüyor. Yüz yağlarını aldırma işlemi sayesinde yanak ve çene hattında belirgin bir incelme fark ediliyor.