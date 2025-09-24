Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Moda dünyasının efsane isimlerinden, eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima, geçirdiği estetik müdahaleyle yeniden gündemde. Dünyaca ünlü Brezilyalı modelin yüzündeki son değişim, hem hayranları hem de moda çevreleri tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

DAHA KESKİN VE BELİRGİN HATLAR

Bir dönem dolgun yüz hatlarıyla hafızalara kazınan Lima'nın, artık çok daha ince ve keskin bir yüz yapısına sahip olduğu görülüyor. Yüz yağlarını aldırma işlemi sayesinde yanak ve çene hattında belirgin bir incelme fark ediliyor.