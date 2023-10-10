Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Kedicik Belgeseli Yeniden Gündemde

YouTube kanalı 140journos'un yayınladığı 'Kedicik' belgeseli, Adnan Oktar Suç Örgütü'nün alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaşma yöntemlerini anlatıyor. Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler de belgeseli izledikten sonra benzer bir deneyim yaşadığını paylaştı.

Youtube kanalı 140journos'un yayınladığı 'Kedicik' belgeseli, Adnan Oktar Suç Örgütü'nü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde, örgütün özellikle alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaştığı ve insanları ağlarına nasıl düşürdükleri anlatılıyor.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi, 2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler de belgeseli izledikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir AVM'de gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini, aynı belgeselde anlatıldığı gibi "Manken veya oyuncu musunuz?" sorusuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Miss Turkey Güzellik Yarışması'ndan iki ay sonra bir alışveriş merkezinde gezdiğim sırada yanıma aşırı iyi giyimli biri geldi. Belgeselde anlatıldığı gibi bana, 'Manken veya oyuncu musunuz?' sorusunu yöneltti."

"O KART HALA DURUYOR"

"Bir takı markasıyla işbirliği içinde olduklarını ve yakında Dubai'de çekime gideceklerini söyledi. Kedicik belgeselinde bahsedilen iş kartı bana da verildi. ve hala duruyor."

"Örgütün ağına düşmememin ise şans eseri olduğunu düşünüyorum. "Olay anında 19 yaşında değil de daha küçük olsaydım beni de kandırabilirlerdi."

"BİREBİR AYNISI"

"Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını yaşamıştım."