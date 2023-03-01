Adı Simge Sağın'la Anılan Mauro Icardi, Eski Eşi Wanda Nara ile Barıştığını İlan Etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, iki gündür şarkıcı Simge Sağın ile anılıyordu. Dünyaca ünlü futbolcu Instagram'dan eski eşi Wanda Nara ile barıştığını ilan etti. İşte detaylar...

Attığı her golden sonra Nef Stadyumu'nda Simge Sağın 'dan Aşkın Olayım şarkısı çalan Arjantinli yıldız Galatasaraylı Mauro Icardi, Simge Sağın ile sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu.

Icardi, önceki gün gol sevinci esnasında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da Aşkın Olayım şarkısıyla paylaşırken Simge Sağın'ı da etiketlemişti.

Bu paylaşımda kısa bir süre sonra, Simge Sağın da Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koymuştu. Icardi ile Simge Sağın bu paylaşımlardan sonra birbirini takip etmeye başlamış, ikili arasında aşk dedikodusu çıkmıştı.

Aşk dedikodusu gündemdeyken Icardi, boşandı Wanda Nara ile ilgili Instagram'dan paylaşım yaptı. Nara ile 2 Şubat 2023'te havuzda selfie yaptığı anları paylaşan Arjantinli futbolcu, "O benim karım, tek aşkım, kraliçem ve kızlarımın annesi... Seni Seviyorum. 10 yıllık aşk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!" diyerek, eski eşiyle barıştığını göstermiş oldu.