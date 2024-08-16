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Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin

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Saba Tümer'in sunuculuğunu yaptığı 'Aşk Adası' yarışmasında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. RTÜK'ü acil göreve çağıran kullanıcılar "Hayatımda bu kadar gereksiz bir program görmedim", "Bu nasıl bir rezilliktir" şeklinde yorumlar yaptı.

İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island'ın bir benzeri Türkiye'de de yayınlanıyor. Saba Tümer'in sunduğu Aşk Adası programında yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YEMİN EDİYORUM REZALET"

Duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "RTÜK hiçbir şey yapmamış hayret", "Bunları izleyenler gerçekten var mı?", "Bu yarışmanın mantığı ne?", "Bunu izleyenin kendine ve ailesine saygısı yoktur", "Yemin ediyorum rezalet", "Rezillik diz boyu", "Bu programın kapatılması gerek çok saçma" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

RTÜK BAŞKANI "MÜSAADE EDEMEYİZ" DEMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Saba Tümer Saba Tümer Aşk Adası Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

1gerceklerinsesi:

Aşk adası mı? aşkhub.con mu belli değil

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volkan yucebas:

brakin.ya.gozumuz gonlumuz.aciliyor

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