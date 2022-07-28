Adem Kılıçcı'dan Flaş Acun Ilıcalı İtirafı!

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi.

Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

ACUN ILICALI'YI TAKİP ETMEYİ BIRAKTI MI?

Yarışmada ikinciliği elde eden Adem Kılıçcı, "Bi başka" adlı programa konuk oldu. Kılıçcı, Acun Ilıcalı ile ilgili iddialara çarpıcı cevaplar verdi.

Adem Kılıçcı'nın, Survivor All Star 2022'de ikincilik elde ettikten sonra Acun Ilıcalı'yı takipten çıktığı iddia edilmişti. Adem Kılıçcı'dan bu iddiaya cevap geldi.

"ARAMIZDA BİR ESPRİSİ VAR"

Kılıçcı, "All Star'a gitmeden önce de Acun abiyi takip etmiyordum ama onunla alakalı bir haber olduğu zaman tabii ki hesabına girip bakıyorum.

Acun abiyi takip etmeme olayı bizim aramızda olan bir şey ve 2-3 senesi var. Aramızda bir esprisi var. Finalden sonra oluşan bir şey değildi yani." ifadelerini kullandı.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı (d. 5 Mart 1986, Ağrı), Türk boksör. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir. Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor.

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır.

2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.

ADEM KILIÇCI'NIN SURVİVOR SERÜVENİ

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmış fakat Ogeday Girişken'den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmuştur. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır ayrıca Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak oynamıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiş olup yarışmayı 2. olarak tamamlamıştır.