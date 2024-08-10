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Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı

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Ünlü şarkıcı Adele, Münih'teki konserinde Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı. 2021'den beri birlikte olan çiftin, geçen ay gizlice nişanlandığı belirtildi. Adele, konser sırasında evlenme teklifi alan bir pankarta 'Ben zaten evleniyorum!' yanıtını verdi. Ayrıca şarkıcı, yedi yıl aradan sonra 'Chasing Pavements' şarkısını seslendirdi. Adele, daha önce 2018-2021 yılları arasında Simon Konecki ile evliydi ve 11 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Adele, Cuma akşamı Münih'teki konserinde Rich Paul ile nişanlandığını sonunda doğruladı. 36 yaşındaki şarkıcı, 80.000 kişilik arenada "evleneceğini" söyledi ve pırlanta yüzüğünü gösterdi.

2021'den beri birlikte olan çift, geçen ay Paul'un Adele'in memleketi Tottenham'da evlenme teklif etmesiyle gizlice nişanlandı. Adele, seyirciden gelen "benimle evlenir misin?" yazılı bir pankarta "Ben zaten evleniyorum!" diye yanıt verdi.

Geçen hafta sonu Münih'teki konserlerinin ilkini gerçekleştiren Adele, 75.000 hayranın önünde performans sergiledi. Daha önce evlilik söylentileri dolaşsa da, çiftin yeni nişanlandığı iddia edildi.

Konser sırasında Adele, şiddetli yağmur nedeniyle elbisesinin kuyruğunu çıkarmak zorunda kaldı. Bu durumu espriyle karşılayan şarkıcı, gösterisine devam etti.

Adele ayrıca yedi yıl aradan sonra ilk kez "Chasing Pavements" şarkısını seslendirdi. Şarkıcı daha önce 2018-2021 yılları arasında Simon Konecki ile evliydi ve 11 yaşında bir oğlu var.

Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı

Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Simon Konecki Münih Adele Münih Adele Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Aslan Öztürk:

Reşo seviyo.

3
0
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XYZ:

Nasil zayifladin sen

1
0
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murtaza candurak:

eleman demek 70 kiloysa 20 kilosu y...

0
0
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