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Ada'yı Yakacaktık!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Ada'yı Yakacaktık!

Survivor All Star yarışmasından elenerek yurda dönen Yunus Emre Özden önceki gece Yeniköy Fiko Ocakbaşı'ndan çıkarken görüntülendi.

Sevgilisi Beria Gözen ve reklam filminde oynadığı The Mossi London şampuan markasının sahibi Fatih Bayram Karabulut'la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasin Emre Özden, Survivor'da yaşadıklarını anlattı.

"Bir sabah uyandım Yasin Obuz beni kameraların dışına çağırdı. Ne olduğunu sorduğumda "Kanka adayı yakacağız benimle misin" diye sordu. Ben de seninleyim dedim. Çok büyük para cezası ödeyeceğimizi öğrenince vazgeçtik" diye konuştu.

Beriza Gözen'le üç yıldır birlikte olduğunu ve her şeyin güzel gittiğini söyleyen Yunus Emre Özden, bir şarkı çıkaracağını da sevenlerine müjdeledi.

Snob Magazin / Magazin

Fatih Bayram, Yunus Emre, Survivor, Magazin, Haberler

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