Haberler

Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
Haber Videosu

Acun Ilıcalı, katıldığı bir partide dalgın halleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere "Yaşlandı artık", "Uyuyor gibi" ve "Eski formunda değil" yorumları yapıldı.

Özel hayatı ve futbol yatırımlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez katıldığı bir partideki görüntüsüyle konuşuldu. Eğlenceli halleriyle bilinen Acun Ilıcalı, herkesin keyifli vakit geçirdiği bir partide kameralara farklı bir şekilde yansıdı.

"ADAM YAŞLANDI, KALDIRAMIYOR ARTIK"

Masada otururken dalgın tavırlarıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, Ilıcalı'nın partideki halini yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Adam yaşlandı, kaldıramıyor artık", "Eski formunda değil", "Adam uyuyor", "Derin düşünce değil, uyuyor gibi" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

İşte Acun'un o görüntüsü;

Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı

Özel'den törene katılmayan Gürsel Tekin'e yaylım ateşi
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu

Kaftancıoğlu'nu çıldırtan iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
Antalya Emniyet Müdürü Arslan'a gönderdiği paraları böyle savundu: Canı sağ olsun

Emniyet müdürüne gönderdiği para soruldu, savunması hayli tuhaf
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıonur:

EN İTİCİ SEVİMSİZ KARETKER

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQues who:

Senden itici olmasın

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.