Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Özel hayatı ve futbol yatırımlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez katıldığı bir partideki görüntüsüyle konuşuldu. Eğlenceli halleriyle bilinen Acun Ilıcalı, herkesin keyifli vakit geçirdiği bir partide kameralara farklı bir şekilde yansıdı.

"ADAM YAŞLANDI, KALDIRAMIYOR ARTIK"

Masada otururken dalgın tavırlarıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, Ilıcalı'nın partideki halini yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Adam yaşlandı, kaldıramıyor artık", "Eski formunda değil", "Adam uyuyor", "Derin düşünce değil, uyuyor gibi" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

İşte Acun'un o görüntüsü;