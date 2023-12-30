Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
TV8 ekranlarının efsane yarışması Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Katıldığı canlı yayında yarışmayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov. Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor" dedi.
Uzun yıllardır yayınlanan Survivor 2024'te All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta ekrana gelecek olan yarışmanın bir sezonunun 13 milyon dolara çekildiğini söyledi.
"DOMİNİK CUMHURBAŞKANIYLA YAKIN İLİŞKİMİZ VAR"
Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.
1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.
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