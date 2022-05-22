Acun Ilıcalı'nın yarışmasından Mansur Yavaş'ın ekibine transfer! Performansı takdir topluyor - Haberler

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Acun Ilıcalı'nın yarışmasından Mansur Yavaş'ın ekibine transfer! Performansı takdir topluyor

Haberler.com - Magazin
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın MasterChef programında yarışan isimler arasında yer alan Sefa Okyay Kılıç artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaya başladı. Mansur Yavaş'ın da yakın takibinde olan Kılıç'ın performansı beğeniliyor.

MasterChef programına katılanlar, yarışmadan sonra çeşitli yerlerde görev almaya devam ediyor. Yeni programa başlayan Tahsin'den sonra bir haber de Sefa Okyay Kılıç'tan geldi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan MasterChef programında yarışan aşçı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

"BU ANLAMLI HİZMETİN PARÇASI OLDU"

Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "BelPa Mutfak'ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yarışmasından Mansur Yavaş'ın ekibine transfer! Performansı göz dolduruyor

Haberler.com - Magazin

Mansur Yavaş, Acun Ilıcalı, Magazin, Haberler

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