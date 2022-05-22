Acun Ilıcalı'nın yarışmasından Mansur Yavaş'ın ekibine transfer! Performansı takdir topluyor - Haberler

MasterChef programına katılanlar, yarışmadan sonra çeşitli yerlerde görev almaya devam ediyor. Yeni programa başlayan Tahsin'den sonra bir haber de Sefa Okyay Kılıç'tan geldi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan MasterChef programında yarışan aşçı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

"BU ANLAMLI HİZMETİN PARÇASI OLDU"

Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "BelPa Mutfak'ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu" dedi.

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