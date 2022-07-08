Çifte kumrular düğünde boy gösterdi! Çağla'nın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı - Haberler

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Çifte kumrular düğünde boy gösterdi! Çağla'nın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğününe katıldı. Düğünde formalite icabı nikah kıyan Ilıcalı'nın sevgilisi tarzıyla olay oldu. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününe katıldı. Ilıcalı düğünde formalite icabı çiftin nikah memuru oldu. O anlar ise eğlenceli anlara sahne oldu.

36 BİN LİRALIK KOMBİN

Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

Çifte kumrular düğünde boy gösterdi! Çağla'nın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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