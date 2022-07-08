Çifte kumrular düğünde boy gösterdi! Çağla'nın kombini fiyatıyla dudak uçuklattı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğününe katıldı. Düğünde formalite icabı nikah kıyan Ilıcalı'nın sevgilisi tarzıyla olay oldu. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününe katıldı. Ilıcalı düğünde formalite icabı çiftin nikah memuru oldu. O anlar ise eğlenceli anlara sahne oldu.
36 BİN LİRALIK KOMBİN
Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.