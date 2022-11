Acun Ilıcalı'dan işitme engelli çocuklara destek! 18 günde 45 milyon adım atıldı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çocuk Eğitim Derneği ve Help Steps ile birlikte başlattıkları "Adımlarını İyiliğe Dönüştür" kampanyasıyla 18 günde 45 milyon adıma ulaştıklarını paylaştı.

"Help Steps" uygulaması üzerinden yürütülen bu projede atılan tüm adımlar "Çocuk Eğitim Derneği"nin0-6 yaş aralığında yaşıtları ile eşit şartlarda eğitim almaları için"Sessizliğime Kulak Ver" projesi ile işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılıyor.

18 GÜNDE 45 MİLYON ADIM

Cep telefonlarıyla "Help Steps" uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği projede kullanıcılar her günün sonunda o gün attıkları adımları "Çocuk Eğitim Derneği" (ÇED) için biriktiriliyor. Atacağınız her adım"Çocuk Eğitim Derneği"ndeki (ÇED) işitme engelli çocukların eğitimine destek olacak. Güzel haberi Instagram hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "18 günde 45 milyon adıma ulaşmışız, çok mutluyum" dedi.