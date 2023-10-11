Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un Yeniden Başlayacağını Açıkladı

Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un ekranlara döneceğiyle ilgili bazı sinyaller verdi. Ilıcalı, programda yılbaşında Beyaz Show'un başlayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un ekranlara döneceğiyle ilgili bazı sinyaller vermişti. Ünlü televizyoncu, konuk olduğu programda, Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamada bulundu.

Beyaz Show, Türkiye'nin en sevilen talk show programlarından biri olarak uzun yıllar boyunca izleyicileri ekrana kilitlemişti.

"ÜLKENİN BEYAZ SHOW'A İHTİYACI VAR"

Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekranlara döneceğini dile getirdi. Ilıcalı, "Yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.