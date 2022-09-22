Acun Ilıcalı... AMELİYAT OLDU, KOLUNA PLATİN TAKILDI!
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Geçtiğimiz günlerde trafikte motoruyla ilerleyen Acun Ilıcalı, talihsiz bir kaza geçirmişti. Kazada kolu kırılan Acun Ilıcalı, dün ise ameliyat masasına yatmıştı. Acun Ilıcalı'nın başına gelen talihsiz kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Sarıyer'de önceki gün akşam saatlerinde kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte bir AVM'den motosikletiyle yola çıkan Acun Ilıcalı, Kemerburgaz Caddesi'nde ters yönden gelen Recep K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışmıştı.
Motosikletten düşen Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı hafif şekilde yaralandı.
Acun ve Banu Ilıcalı hemen çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
İlk tedavinin ardından Acun Ilıcalı ambulansla Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Acun Ilıcalı'nın kolunda kırık tespit edildi.
Banu Ilıcalı Ceyhun yapılan tedavi sonrası taburcu edilirken, Acun Ilıcalı dün ameliyata alındı.
Koluna platin takılan Ilıcalı'nın olay sırasında kask takmadığı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı bugün hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekilecek.
Kaza sırasında motosikletinden savrularak kendisine çarpan hafif ticari aracın üzerinden uçan ve o sırada araca çarptığı kolu kırılan Acun Ilıcalı, sürücü Recep K.'den şikâyetçi olmadı.
Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.