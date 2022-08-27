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Aceleci Sevgililer!

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Aceleci Sevgililer!

Oyuncu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House çıkışı objektiflere takıldı.

Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House çıkışı görüntülendi. Hızlıca taksiye binen çift, basın mensuplarının sorularına cevap vermek istemedi.

Yeni projesinde Bensu Soral ile başrolü paylaşacak olan Akın Akınözü "Proje daha başlamadan bir şey demek istemiyorum. Yayınlanmaya başlasın o zaman konuşuruz. Şimdi acelemiz var." diyerek uzaklaştılar.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Soho House Beyoğlu Magazin Haberler

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