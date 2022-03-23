Ablası 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı

Cicişler'den Esra Ersoy, Bodrum'da yaz aylarında 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün imza için gittiği Etiler'deki karakolda gözaltına alınan Ersoy, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ABLAMI BIRAKMAYACAĞIM"

Ceyda Ersoy ise Esra Ersoy'un tutuklanmasına tepki göstererek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ablasına destek olacağını, onu asla bırakmayacağını belirtti.

"AKŞAM BALIKÇIDA SOLUĞU OLDU"

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.