Ablası "Çocuğa cinsel istismar" suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı - Haberler

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Ablası "Çocuğa cinsel istismar" suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Magazin dünyasında "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının arkasında olduğunu söyledi. Ancak ablası hapiste olan Ceyda daha sonra bir balıkçıda yemek yerken çekilen pozlarını paylaştı.

Cicişler'den Esra Ersoy, Bodrum'da yaz aylarında 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün imza için gittiği Etiler'deki karakolda gözaltına alınan Ersoy, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ABLAMI BIRAKMAYACAĞIM"

Ceyda Ersoy ise Esra Ersoy'un tutuklanmasına tepki göstererek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ablasına destek olacağını, onu asla bırakmayacağını belirtti.

Ablası 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı

"AKŞAM BALIKÇIDA SOLUĞU OLDU"

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

Ablası 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı

Ablası 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı

Ablası Çocuğa cinsel istismar suçundan hapse atılan Ceyda, aynı akşam balıkçıda alem yaptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ciciş Kardeşler, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

corci:

iş ayrı akrabalık ayrı. tam profesyonelce

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zırzop:

işleri o abi alem yapmazlarsa para kazanamazlar bi şekilde hayat devam ediyor

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