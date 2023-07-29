Abla ve Kardeşin Bitmeyen Düşmanlığı

50 yıldır bir kez olsun bir araya gelemeyen abla ve kardeşin bitmeyen düşmanlıkları adeta filmlere konu olacak cinsten. Karaböcek kardeşler bu fotoğraf sonrası bir daha bir araya gelmediler...

50 yıldır bir kez olsun bir araya gelemeyen abla ve kardeşin bitmeyen düşmanlıkları adeta filmlere konu olacak cinsten.

KARABÖCEK KARDEŞLER BU FOTOĞRAF SONRASI BİR DAHA BİR ARAYA GELMEDİLER...

Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre 1973 yılında çekilen bu fotoğraf sonrası Karaböcek kardeşler bir daha asla bir araya gelmediler. Gülden Karaböcek ve ablası Neşe Karaböcek bu tarihten itibaren anne ve babalarının cenazesinde bile bir araya gelmemeye özen gösterdiler.

KARDEŞLERİN ARASINI BOZAN ADAM

Neşe Karaböcek'le 1964'te Atilla Alpsakarya evleniyor.Çiftin bir oğulları dünyaya geliyor.1974'te ise ikili yollarını ayırıyor.Olaylar tam da bu tarihte alevleniyor.Atilla Alpsakarya, aynı yıl içinde Neşe Karaböcek'in kız kardeşi Gülden Karaböcek'le dünyaevine giriyor. Çift tam 8 yıl evli kalıyor.1983'te bu evlilik de sona eriyor.

Olayların yaşandığı 1974'ten sadece bir yıl sonra ise Neşe Karaböcek, Tevfik Yener'le evleniyor.

Tevfik Yener'le tam 48 yıldır hayat arkadaşı Neşe Karaböcek.

Bu evlilik iki kardeşin artık dönüm noktası oluyor ve bir daha kardeşler bir araya gelmiyor.

KARDEŞİNİ ASLA AFFETMİYOR

Şu anda 76 yaşında olan Neşe Karaböcek'in son açıklaması ise kendisinden 6 yaş küçük kız kardeşi hakkında.

"O tatsız yaşanmışlığı herkes biliyor. Gülden ile 50 yıldır konuşmuyoruz. Benden hiç af dilemedi. Annemin cenazesinde karşılaştık. Ama konuşmadık .Sonra ayrıldık. Affetmek Allah'a mahsus ama benim içim kaldırmıyor. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam..." dedi.