ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

ABD'de milyonlarca dinlenmeye sahip şarkıcı D4vd, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta ilginç bir olayla gündeme gelmişti. Kendisine ait olan bir Tesla aracının içinde çürümüş bir ceset bulunmuş, olay büyük yankı uyandırmıştı. İlk açıklamalarda kimliği belirsiz olduğu aktarılan cesedin, yapılan incelemeler sonucunda 15 yaşındaki Celeste Rivas olduğu açıklandı.

KAYIP GENÇ KIZ ÇIKTI

Polis, bagajda bulunan cesedin uzun süredir kayıp olarak aranan Celeste Rivas'a ait olduğunu doğruladı. Kaliforniya'da yaşayan Rivas, en son Nisan 2024'te görülmüş ve kayıp ilanı verilmişti. Adli tıp raporuna göre genç kızın vücudu büyük oranda parçalanmıştı, ayrıca sağ elinde "Shhh" yazılı bir dövme bulundu. Ölüm nedeni ise halen araştırılıyor.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLMİŞTİ

Teksas plakalı Tesla'nın, Hollywood Hills'te terk edilmiş halde bulunmasının ardından çekiciyle otoparka götürüldüğü, birkaç gün sonra da kötü koku ihbarıyla incelendiği belirtildi. İşte o sırada Rivas'ın cansız bedeni ortaya çıktı.

ŞARKICI OLAYDAN HABERSİZ

Gerçek adı David Anthony Burke olan D4vd'nin olayla doğrudan bağlantısı olmadığı, aracın başkaları tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Ünlü şarkıcının soruşturma sürecinde polisle iş birliği yaptığı da vurgulandı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

"Here With Me" ve "Romantic Homicide" şarkılarıyla bilinen D4vd'nin turne kapsamında Seattle'da vereceği konser iptal edildi. Olayla ilgili soruşturma Los Angeles Polisi tarafından sürdürülüyor.