ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

Güncelleme:
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Tokatçı" filminde canlandırdığı Emine rolüyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, şimdilerde Amerika'da yaşıyor. Son haliyle dikkat çeken oyuncunun pozlarını gören hayranları, 'Hâlâ çok genç görünüyorsun' ve '18 yaşında gibisin' gibi yorumlar yaptı.

  • Nazan Saatçi, 'Tokatçı' filmindeki Emine rolüyle tanınan bir oyuncudur.
  • Nazan Saatçi, 67 yaşında olup ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamaktadır.
  • Nazan Saatçi, 14 yıldır çocuk hikâyeleri yazmak ve resim yapmak gibi sanat çalışmalarıyla geçimini sağlamaktadır.

Yıllar önce çekilen "Tokatçı" filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine rolüyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, son haliyle gündeme geldi.

Yaşamını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren oyuncu, 67 yaşında olmasına rağmen görünümüyle şaşırttı.

Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" diyerek geçimini de bu eserlerden sağladığını açıklamıştı.

Oyuncunun paylaştığı son pozlar hayranlarının ilgisini çekti. Görüntüsünü görenler, "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibisiniz" ve "Hâlâ genç duruyorsunuz" gibi yorumlar yaptı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar

Çağatay Miroğlu:

Oha yani. Akşama kadar hamburger vebKFC kovalayıp Starbucksta vıcık vıcık yağlı latte, karamelli içerek Et Balık Kurumundan çıkmış 22'lik kızlardan daha formda.

title