ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Tokatçı" filminde canlandırdığı Emine rolüyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, şimdilerde Amerika'da yaşıyor. Son haliyle dikkat çeken oyuncunun pozlarını gören hayranları, 'Hâlâ çok genç görünüyorsun' ve '18 yaşında gibisin' gibi yorumlar yaptı.
Yıllar önce çekilen "Tokatçı" filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine rolüyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, son haliyle gündeme geldi.
Yaşamını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren oyuncu, 67 yaşında olmasına rağmen görünümüyle şaşırttı.
Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" diyerek geçimini de bu eserlerden sağladığını açıklamıştı.
Oyuncunun paylaştığı son pozlar hayranlarının ilgisini çekti. Görüntüsünü görenler, "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibisiniz" ve "Hâlâ genç duruyorsunuz" gibi yorumlar yaptı.