Haberler

ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturması dün tamamlanmış, 14 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Bu gelişmenin ardından ABB, Melek Mosso'nun sahne alacağı konserin ihalesini iptal etti. EKAP'ta yayımlanan duyuruda, "konserden vazgeçilmesi" ifadesine yer verildi.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesi kullanıldı. İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

DÜN KONSER SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

Bu gelişmenin hemen öncesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturmasının tamamlandığı öğrenildi. 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında tutuklu bulunan belediye yetkililerinin de olduğu şüpheliler için 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA / Magazin
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte Gazze'de adım adım yaşanacaklar

Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte gün gün yaşanacaklar
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.