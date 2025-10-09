ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesi kullanıldı. İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

DÜN KONSER SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

Bu gelişmenin hemen öncesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturmasının tamamlandığı öğrenildi. 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında tutuklu bulunan belediye yetkililerinin de olduğu şüpheliler için 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.