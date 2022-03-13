'9. Mood Ödülleri Töreni'nde yıldızlar geçidi! Birbirinden ünlü isimlere ödül yağdı

"9. Mood Ödülleri Töreni" geçtiğimiz akşam Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Gecede sunuculuğu ünlü isim Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Birbirinden önemli isimlerin katılım gösterdiği gecede, alanındaki başarılı isimlere ödül yağdı.

RAHATSIZLIĞI BULUNAN MÜJDAT GEZEN KATILAMADI

Magazinkolik'te yer alan habere göre rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Müjdat Gezen ve aynı oyunda rol aldığı kızı Elif Gezen'in ödülü diğer sanatçılar tarafından havaya kaldırıldı.

MAGAZİNKOLİK'E ANLAMLI ÖDÜL

Gecede ödül alanlardan biri de Magazinkolik.com'un kurucusu, usta magazinci Nurcan Sabur'du. Sabur, "Meslek Onur Ödülü"ne layık görüldü.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERE ÖDÜL

Enbe Orkestrasının kurucusu Behzat Gerçeker, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, Sinema ve dizi oyuncusu Aydan Şener, Sinema ve Tiyatro oyuncusu Levent Özçelik, Türk Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Haber Sunucusu Gökhan Taşkın , Sanatçı Zehra Gülüç, Fenomen Şef CZN Burak, Fantazi Müziğin Sevilen İsmi Cansever Sinema Oyuncusu İlyas Salman, Manken Ebru Destan, Haberler.com CEO'su Av. Bedia Serra Teymur,Cine5tv Magazin'in Sahibi Fethi Demirkol, Sunucu Zahide Yetiş ödüle layık görülen diğer isimler arasındaydı.