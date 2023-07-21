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9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı

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9 ay önce akciğer kanseriyle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini kahretti.

15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın ölümünden yalnızca 9 ay sonra mezarının son halinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Mezarın bakımsız, terk edilmiş hali tüm sevenlerini üzdü.

9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı

9 AY ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadelesine yenik düşerek 15 Ekim 2022'e hayatını kaybetmişti. Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı

MEZARININ SON HALİ YÜREK BURKTU

Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde mezarının son halinin bakımsız ve mezar taşının ise kırık olması yürekleri burktu.

9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı

9 ay önce vefat etmişti! Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali içler acısı

Haberler.com / Emre İliksiz - Magazin

Billur Kalkavan Magazin Haberler

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